Cuaca Jawa Timur 5 April 2026, Sore dan Malam Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (5/5).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh wilayah.

Sorenya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis masih mengguyur Bojonegoro dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)