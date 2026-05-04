YPTA Surabaya Bagikan Pengalaman Tata Kelola Kampus di Workshop ABP PTSI

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya (YPTA) Surabaya mengikuti workshop penguatan tata kelola perguruan tinggi swasta yang digelar Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI).

Kegiatan bertajuk Capacity Building itu berlangsung di Binakarna Auditorium, Bidakara Hotel, Jakarta, pada 29–30 April 2026.

Ketua Pengurus YPTA Surabaya J. Subekti memimpin langsung rombongan yang terdiri dari jajaran pengurus hingga pimpinan universitas. Menurut dia, keterlibatan rektor dalam forum yayasan merupakan bentuk transparansi dan komunikasi terbuka.

“Maksudnya agar apa yang menjadi bahan perbincangan di tingkat badan penyelenggara atau yayasan, rektor juga mengetahui. Itu merupakan keterbukaan kami,” ujar Subekti, Senin (4/5).

Workshop tersebut diikuti lebih dari 200 peserta dari berbagai perguruan tinggi swasta di Indonesia.

“Ini menunjukkan kebutuhan untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan yang dihadapi PTS,” kata Subekti.

Dalam forum itu, YPTA juga membagikan pengalaman pengelolaan organisasi.

Subekti menegaskan pihaknya menerapkan prinsip miskin struktur, kaya fungsi untuk menjaga efektivitas tata kelola.