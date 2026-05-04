Kahuripan Nirwana Luncurkan Tipe Aluna, Hunian Modern untuk Investasi

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - PT Mutiara Masyhur Sejahtera, unit usaha PT Bakrieland Development Tbk, meluncurkan tipe rumah terbaru Aluna di kawasan Kahuripan Nirwana di Hotel Aston Sidoarjo, Senin (4/5).

Sales Manager PT Mutiara Masyhur Sejahtera Mochamad Hamsah mengatakan peluncuran Aluna merupakan respons atas tingginya minat pasar terhadap hunian premium.

“Kami ingin menghadirkan rumah yang tidak hanya elegan, tetapi juga fungsional serta memiliki nilai investasi tinggi,” ujar Hamsah.

Dia menjelaskan tipe Aluna hadir melengkapi klaster Veranda, menyasar segmen hunian kelas atas dengan konsep modern dan fungsional.

Mengusung tagline 'A New Chapter to Elevate Living', hunian ini dirancang untuk menjawab kebutuhan keluarga mapan yang menginginkan kenyamanan sekaligus nilai investasi.

"Secara spesifikasi, Aluna dibangun di atas lahan 84 meter persegi dengan luas bangunan 88 meter persegi," jelasnya.

Rumah ini mengusung konsep mezanin modern dengan dua kamar tidur, dua kamar mandi, serta area parkir yang mampu menampung dua mobil.

Untuk menarik minat konsumen, pengembang menawarkan berbagai promo dengan nilai total hingga Rp200 juta. Penawaran tersebut meliputi pembelian tanpa uang muka (DP), subsidi asuransi Rp30 juta, hingga pembebasan biaya tambahan.