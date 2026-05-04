Polisi Ungkap Gerak-gerik Mencurigakan Kades Buncitan Sidoarjo Sebelum Ditemukan Tewas

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sat Reskrim Polresta Sidoarjo mengungkapkan ada gerak-gerik mencurigakan dari Kepala Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo berinisial M (56) sebelum ditemukan meninggal dunia usai mengakhiri hidupnya, Minggu (3/5).

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Sesaria Putra Suma mengungkapkan berdasarkan hasil pengecekan CCTV, korban masuk kamar mandi menggunakan jaket dan helm sekitar pukul 10.53 WIB.

Kemudian sekitar pukul 11.06 WIB korban terlihat mondar-mandir di depan kamar mandi dan mengambil selang, kemudian menarik selang dan memotongnya memotong selang.

"Itu terlihat di CCTV sangat jelas," katanya, Senin (4/5).

Selanjutnya korban terlihat keluar kamar mandi dan masuk ke ruangan kepala desa sekira pukul 12.54 WIB sambil memakai kauskuning.

"Ini juga kami sinkronkan kepada anak korban yang kami periksa mengambil keterangan bahwa korban meninggalkan rumah sekira pukul 10.00 WIB kurang kemudian pukul 13.00 masih me-WA anak korban dan kurang lebih dinyatakan meninggal sekira jam 1 lebih," ujarnya.

Dia menjelaskan korban pertama kali ditemukan oleh seorang petugas kebersihan inisial MK yang mendatangi kantor desa sekitar pukul 16.00 WIB untuk membersihkan area kantor.

Setelah itu MK melihat sepeda motor milik korban terparkir persis di depan pintu ruangan kepala desa. Pintu tersebut dalam kondisi terbuka namun lampunya mati. Dia kemudian masuk ke dalam ruangan dan melihat korban dalam posisi duduk di sofa seperti tertidur.