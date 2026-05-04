Polisi Ungkap Motif Kades Buncitan Sidoarjo Bunuh Diri, Diduga Terlilit Utang

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap motif Kepala Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo berinisial M (56) yang bunuh diri dan ditemukan meninggal dunia di kantornya, Minggu (3/5) karena terlilit utang.

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Sesaria Putra Suma menjelaskan motif korban dalam mengakhiri hidupnya diduga karena permasalahan piutang terkait tunggakan jual beli tanah kurang lebih Rp270 juta hingga utang kepada salah satu ketua RW di Desa Buncit senilai Rp100 juta.

"Dugaan korban mengakhiri hidupnya yaitu pertama adanya permasalahan tunggakan jual-beli tanah sekira Rp270 juta yang seharusnya dilunasi pada 26 Mei bulan ini.

Kemudian utang kepada salah satu ketua RW sekitar Rp100 juta," ucapnya, Senin (4/5). Dari hasil dari pemeriksaan handphone korban juga ditemukan rekam jejak pencarian berbagai macam cara bunuh diri.

"Bagaimana simpul tali menggantung diri?, Apakah cekek leher bisa mati?, Apakah simpul tali menali bisa membuat kuat ikatan?, Kemudian hukum hutang apa yang bila kita meninggal dunia? Itu kurang lebih segitu," ungkapnya.

Berdasarkan rangkaian hasil penyelidikan ini, polisi memastikan penyebab kematian Kepala Desa Buncitan di kantornya akibat mengakhiri hidupnya sendiri dan tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban.

"Jadi pertanyaan dari masyarakat, kenapa korban meninggal tidak wajar? Kebanyakan warga melihat kalau bunuh diri lidahnya keluar. Dari hasil keterangan dokter bahwa ikatan pada leher korban berada di atas tenggorokan sehingga tidak menyebabkan lidah keluar. Hasil otot autopsi, bahwa korban tidak mengalami kekerasan apapun," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Sidoarjo digegerkan dengan penemuan seorang pria tewas di balai desa. Korban diketahui merupakan Kepala Desa Buncitan bernama Mujiyono.