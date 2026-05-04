JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Polisi Ungkap Motif Kades Buncitan Sidoarjo Bunuh Diri, Diduga Terlilit Utang

Polisi Ungkap Motif Kades Buncitan Sidoarjo Bunuh Diri, Diduga Terlilit Utang

Senin, 04 Mei 2026 – 21:00 WIB
Polisi Ungkap Motif Kades Buncitan Sidoarjo Bunuh Diri, Diduga Terlilit Utang - JPNN.com Jatim
Kades Buncitan yang nekat mengakhiri hidupnya karena terlilit utang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Satreskrim Polresta Sidoarjo mengungkap motif Kepala Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo berinisial M (56) yang bunuh diri dan ditemukan meninggal dunia di kantornya, Minggu (3/5) karena terlilit utang.

Kasatreskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Sesaria Putra Suma menjelaskan motif korban dalam mengakhiri hidupnya diduga karena permasalahan piutang terkait tunggakan jual beli tanah kurang lebih Rp270 juta hingga utang kepada salah satu ketua RW di Desa Buncit senilai Rp100 juta.

"Dugaan korban mengakhiri hidupnya yaitu pertama adanya permasalahan  tunggakan jual-beli tanah sekira Rp270 juta yang seharusnya dilunasi pada 26 Mei bulan ini.

Baca Juga:

Kemudian utang kepada salah satu ketua RW sekitar Rp100 juta," ucapnya, Senin (4/5). Dari hasil dari pemeriksaan handphone korban juga ditemukan rekam jejak pencarian berbagai macam cara bunuh diri.

"Bagaimana simpul tali menggantung diri?, Apakah cekek leher bisa mati?, Apakah simpul tali menali bisa membuat kuat ikatan?, Kemudian hukum hutang apa yang bila kita meninggal dunia? Itu kurang lebih segitu," ungkapnya.

Berdasarkan rangkaian hasil penyelidikan ini, polisi memastikan penyebab kematian Kepala Desa Buncitan di kantornya akibat mengakhiri hidupnya sendiri dan tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban.

Baca Juga:

"Jadi pertanyaan dari masyarakat, kenapa korban meninggal tidak wajar? Kebanyakan warga melihat kalau bunuh diri lidahnya keluar. Dari hasil keterangan dokter bahwa ikatan pada leher korban berada di atas tenggorokan sehingga tidak menyebabkan lidah keluar. Hasil otot autopsi, bahwa korban tidak mengalami kekerasan apapun," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Sidoarjo digegerkan dengan penemuan seorang pria tewas di balai desa. Korban diketahui merupakan Kepala Desa Buncitan bernama Mujiyono.

Kades Buncitan yang nekat mengakhiri hidupnya di kantor balai desa diduga karena terlilit utang.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Sidoarjo kades buncitan meninggal dunia Kades Buncitan Sidoarjo motif kades buncitan bunuh diri

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU