148 Ribu Penumpang Manfaatkan Kereta Api di Daop 8 Surabaya Saat Libur Hari Buruh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 8 Surabaya mencatat tingginya mobilitas penumpang selama libur panjang peringatan Hari Buruh yang berlangsung pada Kamis (30/4) hingga Minggu (3/5) 2026.

Selama periode tersebut, total 148.220 pelanggan menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Rinciannya, 75.791 penumpang berangkat dan 72.429 penumpang tiba di berbagai stasiun.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono, menyebutkan lonjakan penumpang terjadi di sejumlah rute favorit.

“Sejumlah rute favorit penumpang dari wilayah Daop 8 Surabaya selama periode tersebut antara lain Yogyakarta, Jakarta, Bandung, dan Ketapang, baik untuk kepentingan liburan, silaturahmi, maupun perjalanan untuk memperingati hari buruh,” ujarnya.

Dari sisi stasiun, tiga titik dengan volume penumpang tertinggi yakni Stasiun Surabaya Gubeng dengan 45.834 penumpang (24.370 naik, 21.464 turun), Stasiun Surabaya Pasarturi sebanyak 42.629 penumpang (21.517 naik, 21.112 turun), serta Stasiun Malang dengan 25.333 penumpang (12.126 naik, 13.207 turun).

KAI Daop 8 Surabaya mengapresiasi kepercayaan masyarakat yang terus memilih kereta api sebagai moda transportasi utama pada momen libur panjang.

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu. Momentum libur panjang ini menjadi kesempatan bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pelanggan,” pungkas Mahendro. (mcr23/jpnn)