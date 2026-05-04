Polisi Pastikan Kades Buncitan Sidoarjo Tewas karena Bunuh Diri

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Sat Reskrim Polresta Sidoarjo memastikan Kepala Desa Buncitan, Kecamatan Sedati, Sidoarjo berinisial M (56) yang ditemukan meninggal di balai desa pada Minggu (3/5) karena bunuh diri. Kepastian itu didapatkan dari hasil autopsi dan visum et repertum yang telah dilakukan.

Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Siko Sesaria Putra Suma menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan visum diketahui korban mengenakan baju berwarna kuning, terdapat luka jerat di leher, ditemukan cairan sperma di kemaluan.

"Polisi juga mengungkap temuan lingkar media selang sepanjang 49 cm, simpul lilitan leher sepanjang 80 cm dan tidak ditemukan tanda kekerasan," katanya.

Kemudian dari hasil dari pemeriksaan handphone korban juga ditemukan rekam jejak pencarian berbagai macam cara bunuh diri.

"Bagaimana simpul tali menggantung diri?, Apakah cekek leher bisa mati?, Apakah simpul tali menali bisa membuat kuat ikatan?, Kemudian hukum hutang apa yang bila kita meninggal dunia? Itu kurang lebih sebegitu," ungkapnya.

Berdasarkan rangkaian hasil penyelidikan ini, polisi memastikan penyebab kematian Kepala Desa Buncitan di kantornya akibat mengakhiri hidupnya sendiri dan tidak ditemukan tanda kekerasan pada korban.

"Jadi,pertanyaan dari masyarakat, kenapa korban meninggal tidak wajar? Kebanyakan warga melihat kalau bunuh diri lidahnya keluar. Dari hasil keterangan dokter bahwa ikatan pada leher korban berada di atas tenggorokan sehingga tidak menyebabkan lidah keluar. Hasil otot autopsi, bahwa korban tidak mengalami kekerasan apapun," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, warga Sidoarjo digegerkan dengan penemuan seorang pria tewas di balai desa. Korban diketahui merupakan Kepala Desa Buncitan bernama Mujiyono.