HJKS 2026 Bakal Jadi Magnet Wisata, Surabaya Genjot Event & Promo Dongkrak Kunjungan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menargetkan lonjakan kunjungan wisatawan pada momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) 2026 melalui rangkaian event dan promo wisata yang digelar sepanjang Mei.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Surabaya Herry Purwadi mengatakan, proyeksi peningkatan kunjungan didorong padatnya agenda HJKS serta adanya dua event yang masuk Kharisma Event Nusantara (KEN) dan momentum libur panjang.

“Sebagai perbandingan, Mei 2025 lalu kunjungan wisata naik 12,5 persen dan okupansi hotel meningkat 4 persen,” ujarnya, Senin (4/5).

Sejumlah agenda unggulan telah disiapkan, mulai dari Festival Rujak Uleg: Rujak-Phoria di Surabaya Expo Center (9/5/), hingga Surabaya Vaganza: Festival of Lights pada 16 Mei 2026 dengan rute Jalan Pahlawan menuju Balai Kota.

Pemkot juga menguatkan konsep sport tourism melalui Piala Wali Kota yang melibatkan sekitar 40 cabang olahraga, serta event lari seperti Medic Run dan Surabaya Beach Fun Run.

"Di sektor wisata belanja, digelar Surabaya Shopping Festival (SFF) yang melibatkan 19 pusat perbelanjaan, serta berbagai hiburan lain seperti konser Jconnect Zone, Festival Tepi Pantai, dan Surabaya Sport Fashion Festival," katanya.

Untuk mendukung peningkatan kunjungan, Pemkot Surabaya menggandeng berbagai pihak seperti Grab, Bluebird Group, dan KAI Daop 8 untuk memberikan promo transportasi dan perjalanan.

Selain itu, Bank Jatim turut memberikan subsidi tiket masuk destinasi wisata sebesar Rp733 selama Mei 2026 di sejumlah lokasi seperti THP Kenjeran, Museum 10 November, Wisata Perahu Kalimas, hingga Kebun Raya Mangrove.