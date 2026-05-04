Truk Hantam Tiga Motor di Simpang Lima Madiun, Pengendara Perempuan Tewas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Simpang Lima, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, Senin (4/5). Peristiwa ini menewaskan seorang pengendara sepeda motor di tempat kejadian.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Madiun Kota Ipda Deka Purnama Putra mengatakan kecelakaan melibatkan truk Hino Dutro bernomor polisi W 8366 UT yang menabrak tiga sepeda motor yang tengah berhenti di lampu merah.

Peristiwa bermula saat truk melaju dari arah utara ke selatan di Jalan S Parman. Saat mendekati simpang lima, kendaraan diduga tidak terkendali karena pengemudi dalam kondisi mengantuk.

Baca Juga: Pemuda Asal Madiun Ditemukan Tewas Diduga Bunuh Diri di Parkiran Hotel Surabaya

“Truk dari belakang langsung menabrak tiga sepeda motor yang sedang berhenti saat lampu merah,” ujar Deka, Senin (4/5).

Benturan keras tidak dapat dihindari. Salah satu korban, D-I (33), warga Kelurahan Patihan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah. Dua pengendara lainnya mengalami luka ringan berupa nyeri punggung.

Petugas kepolisian yang datang ke lokasi segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), mengevakuasi korban, serta mengamankan kendaraan yang terlibat. Jenazah korban kemudian dibawa ke RSUP dr Soedono Madiun.

Selain menelan korban jiwa, kecelakaan juga menyebabkan kerusakan pada seluruh kendaraan. Dari hasil pemeriksaan awal, pengemudi truk berinisial MAK (35), warga Kabupaten Kediri, diduga kehilangan konsentrasi karena mengantuk.

“Faktor utama diduga karena pengemudi kurang waspada dan mengantuk saat berkendara,” pungkas Deka. (mcr23/jpnn)