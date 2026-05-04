141 Jukir Liar Diciduk Selama April, Terbanyak di Kecamatan Sawahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Samapta Polrestabes Surabaya mencatat telah melakukan penindakan terhadap 141 juru parkir liar selama April 2026. Seluruh pelanggar dikenai sanksi tindak pidana ringan (tipiring).

Kasat Samapta Polrestabes Surabaya AKBP Erika Purwana Putra mengatakan penindakan terbaru juga dilakukan di Jalan Genteng Besar pada Minggu (3/5) malam. Para juru parkir liar diamankan karena menyebabkan parkir hingga memakan tiga lajur jalan.

“Seluruh juru parkir liar yang meresahkan berhasil diamankan untuk diproses lebih lanjut. Alhasil, arus lalu lintas kembali lancar dan tertib,” ujar Erika, Senin (4/5).

Erika mengatakan penindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban umum serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Polrestabes Surabaya bersama jajaran Polsek juga terus mengintensifkan penertiban terhadap pelanggaran tindak pidana ringan, khususnya parkir liar.

“Penindakan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum sekaligus pembinaan agar praktik parkir di Kota Surabaya berjalan sesuai ketentuan,” kata dia.

Dia juga mengungkapkan, dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran, Polsek Sawahan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah penindakan terbanyak. Hal ini menunjukkan masih adanya titik rawan pelanggaran yang memerlukan perhatian khusus.

“Langkah ini tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif agar para juru parkir lebih tertib dan memahami aturan,” jelasnya.

Polrestabes Surabaya menyatakan dukungan terhadap kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam digitalisasi sistem parkir. Program ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta menekan praktik parkir liar.