Pemkot Surabaya Bakal Bangun 2 Rumah Pompa Baru Atasi Banjir di Wilayah Selatan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berencana membangun dua rumah pompa baru di Panjang Jiwo dan Medokan Semampir atau depan Gereja Bethany Nginden untuk mengatasi banjir di wilayah selatan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan pembangunan rumah pompa di lokasi tersebut karena selama ini kerap terdampak banjir setiap tahun.

"Jadi, nanti kami akan bangun rumah pompa baru di Panjang Jiwo depan SPBU, satu di depannya Gereja Bethany Nginden. Karena setiap tahun (depan) Gereja Bethany, Nginden itu banjir. Jadi kita nanti akan bangun di sana di tahun ini," kata Eri saat meninjau sejumlah titik lokasi di wilayah Surabaya selatan, Senin (4/5).

Eri mengatakan penanganan banjir di wilayah selatan menjadi bagian dari program prioritas pemkot yang ditargetkan tuntas pada tahun 2026.

"Ini adalah pembangunan yang akan dilakukan di tahun 2026. Karena itu nanti target di tahun 2026 tidak ada lagi banjir," ujarnya.

Selain itu, pemetaan aliran air menjadi kunci penting dalam penanganan banjir. Menurutnya, perubahan arah aliran, elevasi saluran, hingga posisi rumah pompa harus dihitung secara detail agar hasilnya optimal.

"Makanya tadi saya mengajak teman-teman (lurah, camat, dan kepala dinas) untuk memastikan dan memahami, bahwa aliran air seperti ini, ada yang kita balik-aliran airnya, maka secara otomatis elevasinya harus tahu, terus rumah pompa - rumah pompanya di mana," kata dia.

Eri optimis titik-titik yang sudah menjadi fokus penanganan bisa bebas genangan pada November 2026.