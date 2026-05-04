Untag Surabaya Gandeng PERUMDA Tarakan, Perkuat SDM dan Layanan Air Minum

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Untag Surabaya) memperluas jejaring kerja sama strategis dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama PERUMDA Air Minum Tirta Alam Tarakan.

Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Tarakan, Kalimantan Utara.

Dari pihak Untag Surabaya hadir Wakil Rektor II Supangat, Wakil Rektor III Sumiati, serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Tri Ratnawati.

Sementara itu, pihak mitra diwakili Direktur PERUMDA Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan.

Kerja sama ini mencakup bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, hingga penguatan nilai patriotisme sebagai bagian dari implementasi Catur Dharma Perguruan Tinggi.

Wakil Rektor III Untag Surabaya Sumiati mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam menghubungkan dunia akademik dengan kebutuhan riil di lapangan.

“Melalui kerja sama ini, kami mengimplementasikan Catur Dharma secara utuh, tidak hanya mencetak lulusan unggul, tetapi juga memiliki jiwa pengabdian dan patriotisme,” ujar Sumiati, Senin (4/5).

Hal senada disampaikan Wakil Rektor II Supangat yang menilai kerja sama ini membuka peluang pengembangan riset terapan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.