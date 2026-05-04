Kapal Nelayan Tenggelam di Gresik, 1 ABK Ditemukan, 1 Masih Hilang

jatim.jpnn.com, GRESIK - Tim SAR gabungan menemukan satu anak buah kapal (ABK) korban tenggelamnya kapal nelayan di perairan sekitar pelabuhan PLTU Gresik.

Korban bernama Halimi (32) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Senin (4/5) pagi.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan korban ditemukan sekitar 1,3 mil laut dari lokasi kejadian.

"Korban pertama dievakuasi menuju ke RSUD Ibnu Sina Gresik untuk penanganan lebih lanjut dan tim SAR Gabungan melanjutkan pencarian terhadap satu ABK yang menjadi korban terakhir," ujar Nanang.

Peristiwa ini bermula dari tenggelamnya kapal nelayan bermuatan besi tua di perairan sekitar pelabuhan PLTU Gresik pada Sabtu malam.

Kapal diduga tenggelam setelah kemasukan air akibat gelombang yang dipicu kapal lain yang melintas.

Dalam kejadian tersebut, satu nahkoda dan empat ABK menjadi korban.

Dua korban, yakni Alim dan Yusuf, berhasil diselamatkan kapal yang melintas di sekitar lokasi.