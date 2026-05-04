Cuaca Jawa Timur 4 April 2026, Pagi-Malam Gerimis Mengguyur Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (4/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Malang, Ngawi, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Kota Malang, ngawi, Pacitan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Pacitan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)