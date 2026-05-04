Gus Ipul Ungkap Jadwal Muktamar NU, Lokasi Masih Dikaji

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf memastikan Muktamar ke-35 NU akan digelar pada Agustus 2026. Namun, lokasi pelaksanaan hingga kini belum diputuskan.

"Belum diputuskan kalau (lokasi muktamar) itu. Tunggu saja banyak alternatif, banyak juga yang meminta kesediaan menjadi tuan rumah,” ujar Gus Ipul di Surabaya, Minggu (3/5).

Menurut dia, sejumlah daerah saat ini tengah dikurasi sebelum ditetapkan sebagai lokasi muktamar. Keputusan akhir nantinya akan berada di tangan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.

“Jadi, lagi proses tentu nanti akan dibahas melalui rapat atau diputuskan oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Intinya kita fokus untuk penyelenggaraan Muktamar pada bulan Agustus yang akan datang,” katanya.

Gus Ipul yang juga menjabat Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar menegaskan pihaknya kini fokus pada persiapan penyelenggaraan.

Penetapan jadwal Agustus 2026, lanjut dia, merupakan hasil rapat pleno dan rapat gabungan PBNU, sekaligus menjawab aspirasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia.

“Sesuai keputusan rapat pleno dan rapat gabungan, muktamar direncanakan Agustus. Ini sejalan dengan aspirasi wilayah,” ujarnya.

Saat ini, PBNU juga telah merampungkan susunan panitia, mulai dari panitia inti hingga struktur lengkap di berbagai bidang.