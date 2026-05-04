Geger! Kades Buncitan Sidoarjo Ditemukan Meninggal di Balai Desa

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Warga Sidoarjo digegerkan dengan penemuan seorang pria tewas di balai desa. Korban diketahui merupakan Kepala Desa Buncitan bernama Mujiyono.

Kapolsek Sedati Masyita Dian Sugianto membenarkan peristiwa tersebut.

"Benar, telah ditemukan kepala desa setempat dalam kondisi meninggal dunia di dalam balai desa dengan posisi duduk di kursi," ujar Masyita, Minggu (3/5).

Peristiwa itu terjadi di Kantor Desa Buncitan, Kecamatan Sedati. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian korban.

Jasad Mujiyono pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan M Khozim yang datang untuk menjalankan aktivitas rutin. Saat masuk ke dalam balai desa, saksi mendapati korban sudah tidak bernyawa, lalu segera melaporkan ke warga dan polisi.

Dari hasil pemeriksaan awal, kondisi balai desa dalam keadaan pintu terbuka, sedangkan lampu ruangan mati. Kendaraan milik korban juga masih terparkir di lokasi seperti biasa.

Petugas langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Jenazah korban kemudian dievakuasi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk otopsi.

“Saat ini kami masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kematian korban. Untuk sementara, kami masih menunggu hasil otopsi guna memastikan penyebab kematian sebagai bagian dari pendalaman kasus,” kata Masyita. (antara/mcr12/jpnn)