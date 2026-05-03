Surabaya Terapkan GPS untuk Pantau Real-Time Truk Sampah dari TPS ke TPA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperkuat sistem pengelolaan sampah dengan memanfaatkan teknologi digital, khususnya melalui pemantauan operasional armada truk pengangkut sampah secara real time menggunakan Global Positioning System (GPS).

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, menegaskan bahwa sistem ini diterapkan untuk memastikan efektivitas dan ketepatan waktu pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Kalau teman-teman camat sama lurah tidak perlu sampai detail seperti DLH, cukup hitung jumlah tongbin. Tapi kalau DLH saya minta sampai plat nomor mobil, di shift pertama TPS mana, shift kedua TPS mana, shift ketiga TPS mana,” ujar Eri, Sabtu (2/5).

Dia menjelaskan, melalui sistem GPS, pemerintah dapat memantau pergerakan armada secara langsung, termasuk waktu tempuh dan rute perjalanan truk sampah.

“Saya harus tahu di monitor, mobil yang plat nomor ini dia ke mana saja. Dengan GPS saya bisa tahu berapa jam dia (truk) dari TPA balik ke TPS, dari TPS ke TPA,” jelasnya.

Menurut Eri, digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan efisiensi layanan persampahan di Surabaya. Dengan sistem tersebut, seluruh aktivitas armada pengangkut dapat terpantau lebih akurat dan terukur.

Selain pemantauan armada, Pemkot Surabaya juga mulai mengintegrasikan data operasional dengan perhitungan kebutuhan tongbin di setiap TPS berbasis jumlah timbulan sampah.

Eri mengatakan sistem ini penting agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan kapasitas penampungan di TPS. Seluruh perencanaan kini diarahkan berbasis data dan teknologi.