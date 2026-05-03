Pemuda Asal Madiun Ditemukan Tewas Diduga Bunuh Diri di Parkiran Hotel Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pemuda berusia 22 tahun ditemukan meninggal dunia diduga akibat bunuh diri di area parkir mobil Hotel Gold Vitel, Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Tegalsari, Sabtu (2/5) malam.

Korban berinisial RO warga Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun itu ditemukan dalam kondisi tergeletak bersimbah darah saat petugas tiba di lokasi sekitar pukul 22.31 WIB, atau tujuh menit setelah laporan diterima dari Command Center pada pukul 22.24 WIB.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novianti mengatakan saat petugas datang, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

“Petugas mendapati jenazah dalam posisi tergeletak di area parkir mobil dengan kondisi bersimbah darah. Berdasarkan laporan awal, kejadian ini diduga merupakan bunuh diri,” ujar Linda.

Petugas BPBD bersama aparat dari Polsek Tegalsari langsung mengamankan lokasi dengan memasang garis pembatas untuk sterilisasi area kejadian.

Selanjutnya, jenazah ditutup menggunakan kantong jenazah sambil menunggu kedatangan Tim Inafis dari Polrestabes Surabaya untuk dilakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan proses identifikasi.

Setelah proses identifikasi selesai, jenazah kemudian dievakuasi oleh BPBD bersama ambulans PMI menuju kamar jenazah RS Bhayangkara.

Pihak berwenang masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kematian korban, sementara jaringan komunikasi darurat (Jarping) telah berupaya menghubungi pihak keluarga korban. (mcr23/jpnn)