Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah dan Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (3/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Asem Rowo, Bubutan, Bulak, Genteng, Kenjeran, Krembangan, Pabean Cantian, Semampir, Simokerto, dan Tambaksari. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)