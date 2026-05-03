Cuaca Jawa Timur 3 April 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (3/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bangkalan, Kota Batu, Lamongan, Pacitan, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Blitar, Jombang, Kediri, Kota blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Blitar, Jombang, Kediri, Kota blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Lumajang, Madiun, Magetan, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Trenggalek, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 9-27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)