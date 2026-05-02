Pemprov Jatim Perketat Pemeriksaan Kesehatan Hewan Kurban Jelang Idul Adha

jatim.jpnn.com, NGANJUK - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatakan jaminan kesehatan dan keamanan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 H.

Selain memastikan ketersediaan mencukupi, Pemprov juga memperketat pengawasan agar hewan kurban yang beredar bebas dari penyakit menular.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan hal itu saat meninjau peternakan UD Sapi Baru di Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Sabtu (2/5).

Dia memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak konsumsi.

“Ternak kurban di Jawa Timur tersedia untuk mencukupi kebutuhan dan terjamin kesehatannya karena telah dilakukan vaksinasi, biosecurity, dan pengobatan ternak,” kata Khofifah.

Dia menambahkan, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama untuk mencegah penyebaran penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) serta Lumpy Skin Disease (LSD).

“Jelang Idul Adha, kami terus mengerahkan tim pemeriksa kesehatan hewan dari dinas terkait untuk memantau, memeriksa, dan memastikan semua hewan kurban bebas dari penyakit, terutama PMK maupun LSD,” ujarnya.

Menurut Khofifah, pemeriksaan dilakukan secara ketat melalui dua tahap, yakni pemeriksaan sebelum pemotongan (ante mortem) dan sesudah pemotongan (post mortem).