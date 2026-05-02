Piala Wali Kota Surabaya 2026 Jadi Ajang Talent Scouting Atlet Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga, tetapi juga difokuskan sebagai ajang talent scouting untuk menjaring bibit atlet muda potensial dari berbagai cabang olahraga (cabor) di Kota Pahlawan.

Selain itu, ajang ini juga menjadi bagian dari pemanasan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027.

Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Indriatno Heryawan mengatakan turnamen ini memang dirancang sebagai ruang seleksi dan pembinaan atlet sejak dini.

“Piala Wali Kota dirancang sebagai bagian dari proses pencarian dan pembinaan atlet berbakat,” ujar Indriatno, Sabtu (2/5).

Dia menyebut dari rangkaian pertandingan yang sudah berjalan, terlihat antusiasme tinggi dari para atlet, baik dari tingkat junior maupun senior. Hal ini menjadi indikator positif dalam proses penjaringan bakat.

“Terutama para atlet mulai dari tingkat junior hingga senior cukup bagus antusiasmenya,” katanya.

Menurut Indriatno, peningkatan jumlah cabang olahraga yang dipertandingkan tahun ini juga memperluas ruang pencarian talenta baru. Tercatat sekitar 40 cabor ikut serta, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya.

“Ini tentu memperbesar peluang kita menemukan atlet-atlet potensial di berbagai disiplin olahraga,” jelasnya.