JPNN.com

Seleksi SPMB Surabaya Kini Gabungkan Nilai Rapor dan TKA

Sabtu, 02 Mei 2026 – 21:00 WIB
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mulai menerapkan skema baru dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, khususnya pada jalur prestasi akademik.

Apabila sebelumnya seleksi sepenuhnya mengandalkan nilai rapor, kini ditambah dengan hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA).

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya Febrina Kusumawati, menjelaskan bahwa komposisi penilaian terdiri dari 60 persen nilai rapor dan 40 persen nilai TKA.

Baca Juga:

“Jadi, persentase yang kemarin kita hitung adalah 60 persen untuk nilai raport dan yang 40 persen dari TKA. Dulu 100 persennya adalah nilai rapor sekarang 100 persennya adalah terdiri dari 60 persennya nilai raport dan 40 persennya dari nilai TKA,” kata Febrina, Sabtu (2/5).

Menurutnya, perubahan ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap kemampuan akademik siswa sekaligus meningkatkan motivasi belajar.

“Harapannya TKA bisa semakin menjadi gambaran mutu pendidikan kita semuanya,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menambahkan, penentuan komposisi tersebut telah melalui kajian bersama para pemangku kepentingan pendidikan dan dinilai seimbang karena tetap menempatkan proses belajar di sekolah sebagai komponen utama.

Pelaksanaan TKA untuk jenjang SD dan SMP sebelumnya telah selesai. Namun, Dispendik masih membuka kesempatan bagi siswa yang berhalangan hadir untuk mengikuti tes susulan pada 11–19 Mei 2026.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Dispendik Surabaya Kota Surabaya SPMB Surabaya sistem SPMB Surabaya berita pendidikan

