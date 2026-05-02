Surabaya Mantapkan Kesiapan Porprov Jatim 2027 Lewat Piala Wali Kota 2026

Sabtu, 02 Mei 2026 – 20:32 WIB
Surabaya mantapkan kesiapan Porprov Jatim 2027 lewat Piala Wali Kota 2026. Ajang ini jadi sarana pembinaan sekaligus talent scouting atlet dari 40 cabor. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kesiapan Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2027 mulai dipanaskan sejak dini.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui gelaran Piala Wali Kota Surabaya 2026 yang sekaligus menjadi ajang pembinaan dan pencarian bibit atlet potensial.

Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya Indriatno Heryawan, mengatakan bahwa turnamen ini dirancang sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Porprov.

“Dari beberapa pertandingan yang sudah berlangsung, terlihat cukup meriah antusiasme. Terutama para atlet mulai dari tingkat junior hingga senior cukup bagus,” ujar Indriatno, Sabtu (2/5).

Tahun ini, ajang tersebut juga bertepatan dengan momentum Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 sehingga semakin menambah semarak pelaksanaan berbagai pertandingan.

Indriatno menyebutkan bahwa pelaksanaan tahun ini melibatkan sekitar 40 cabang olahraga, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang hanya sekitar 5–6 cabor.

“Ini menunjukkan bahwa pembinaan atlet di Surabaya terus berkembang dan semakin serius,” katanya.

Dia menambahkan, seluruh pertandingan dipantau secara intensif oleh Disbudporapar bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Surabaya untuk memastikan proses pembinaan berjalan optimal.

BERITA TERKAIT

