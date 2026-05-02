Samsung Tingkatkan Audio Eraser di Galaxy S26, Kini Bisa Atur Suara Real-Time

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Samsung menghadirkan peningkatan pada fitur Audio Eraser di Galaxy S26 Series. Fitur ini kini mendukung kontrol audio secara real-time, termasuk untuk konten streaming di berbagai platform.

Audio Eraser sebelumnya dikenal sebagai fitur untuk mengurangi kebisingan pada video yang sudah direkam. Pertama kali diperkenalkan untuk mengedit konten tersimpan pada seri Galaxy S25, fitur itu berkembang pesat dari generasi ke generasi.

Audio Eraser kemudian diperluas untuk mendukung penyesuaian selama pemutaran di aplikasi bawaan, seperti Gallery dan Voice Recorder pada Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7.

Namun, di generasi terbaru, fungsinya berkembang jauh lebih luas. Kini, pengguna bisa langsung menyaring dan mengatur suara saat konten diputar.

Teknologi ini memungkinkan pemisahan suara manusia, musik, hingga kebisingan latar secara real-time. Hasilnya, pengalaman menonton menjadi lebih jernih dan imersif.

Samsung menyebut peningkatan ini menggeser fungsi Audio Eraser dari sekadar pengeditan pascarekaman menjadi pengelolaan audio langsung saat pemutaran.

Fitur tersebut didukung sound engine berbasis kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengoptimalkan suara secara instan.

Pengguna juga dapat mengakses Audio Eraser dengan mudah melalui Quick Panel saat video sedang diputar.