Moell Turun ke Pulau Mamburit, Revitalisasi Poskesdes dan Edukasi Warga

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Tidak semua perjalanan berakhir pada tujuan bisnis. Bagi Uung Victoria Finky, perjalanan ke Pulau Mamburit justru membuka realitas soal akses kesehatan anak yang belum merata.

Melalui program sosial Moell On Mission pada 22–26 April 2026, brand perawatan anak itu turun langsung ke wilayah terpencil di Kepulauan Kangean.

Perjalanan menuju lokasi tidak mudah. Tim harus menempuh jalur darat dari Surabaya ke Kalianget, lalu menyeberang ke Kangean hingga akhirnya tiba di pulau kecil tersebut.

Total waktu tempuh mencapai sekitar 15 jam. Namun, perjalanan panjang itu terbayar dengan temuan di lapangan.

“Kami datang bukan hanya untuk memberi bantuan, tetapi melihat langsung kebutuhan masyarakat. Akses kesehatan dan edukasi di sini masih menjadi tantangan besar,” ujar Uung.

Di pulau yang mayoritas warganya berprofesi sebagai nelayan itu, kehidupan berjalan sederhana. Anak-anak tumbuh di lingkungan pesisir, tetapi akses terhadap layanan kesehatan masih terbatas.

Masalah yang kerap ditemui mulai dari gangguan kulit, tumbuh kembang anak, hingga minimnya edukasi kesehatan bagi orang tua.

Hasil observasi menunjukkan adanya kasus stunting pada 5 anak (22,73 persen) dan severely stunting 1 anak (4,55 persen) untuk kelompok usia 0–24 bulan.