Polisi Dalami Insiden Bocah 7 Tahun Tewas Terjatuh di RS Hermina Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Polres Madiun Kota dalami peristiwa tragis yang menimpa seorang anak berusia 7 tahun yang diduga terjatuh dari ketinggian di area Rumah Sakit Hermina Madiun, Rabu (29/4) siang.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riyadi mengaku telah menerima laporan dari masyarakat terkait insiden tersebut.

“SPKT Polres Madiun Kota menerima aduan dari masyarakat terkait adanya anak yang terjatuh di Rumah Sakit Hermina. Selanjutnya piket SPKT bersama piket Reskrim langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP),” ujar Agus, Sabtu (2/5).

Dari hasil pengecekan di lapangan, petugas membenarkan adanya kejadian di area parkir sebelah utara rumah sakit. Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki dari lantai berapa korban terjatuh.

“Untuk sementara masih dalam penyelidikan, apakah korban jatuh dari lantai dua atau lantai tiga. Namun dari hasil olah TKP ditemukan indikasi kuat korban terjatuh dari area balkon lantai atas,” imbuhnya.

Korban diketahui merupakan anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun, warga Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun. Saat ditemukan, korban dalam kondisi tidak sadarkan diri dan langsung mendapatkan penanganan medis intensif di ruang ICU.

Berdasarkan hasil penyelidikan awal dan keterangan saksi, korban sebelumnya menjalani terapi di Klinik Tumbuh Kembang di rumah sakit tersebut.

Setelah selesai terapi, korban sempat berada di luar pengawasan sebelum akhirnya ditemukan tergeletak di area parkir oleh seorang saksi.