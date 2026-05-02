HJKS ke-733, Surabaya Fokuskan Event Malam untuk Tarik Wisatawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mengubah pendekatan perayaan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-733 dengan menonjolkan konsep wisata berbasis pengalaman malam hari (night experience tourism).

Dua agenda utama yang masuk dalam Kharisma Event Nusantara (KEN), yakni Festival Rujak Uleg: Rujak-Phoria dan Surabaya Vaganza: Festival of Lights, menjadi motor penggerak strategi baru ini.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan perayaan tahun ini tidak hanya berfokus pada seremoni, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya tarik wisata kota.

“Ini bukan sekadar perayaan, tetapi bagaimana Surabaya menjadi kota tujuan wisata event yang punya pengalaman berbeda,” ujar Eri, Jumat (1/5).

Berbeda dari tahun sebelumnya, seluruh rangkaian HJKS 2026 akan digelar pada malam hari. Konsep ini dipilih untuk menghadirkan suasana yang lebih nyaman sekaligus memberikan pengalaman visual yang lebih atraktif bagi wisatawan.

“Kami sengaja gelar malam hari supaya masyarakat lebih nyaman dan bisa menikmati suasana yang berbeda,” jelasnya.

Sorotan utama tertuju pada Surabaya Vaganza: Festival of Lights yang tahun ini hadir dengan konsep baru, memadukan parade bunga dengan instalasi cahaya di sepanjang rute dari Jalan Pahlawan hingga Balai Kota Surabaya, dengan kemungkinan berlanjut ke kawasan Bambu Runcing.

Penjadwalan ulang Vaganza ke 16 Mei juga dilakukan agar pelaksanaan lebih optimal dan tidak berbenturan dengan momentum Hari Buruh Internasional.