Percepatan Revitalisasi Pasar Surabaya, Lima Lokasi Ditarget Rampung Mei 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya tengah merevitalisasi lima pasar tradisional untuk meningkatkan kualitas sarana perdagangan sekaligus memperkuat perlindungan konsumen.

Revitalisasi pasar itu ditargetkan rampung pertengahan Mei 2026. Lima pasar yang direvitalisasi antara lain pasarTembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Babakan Baru, Pasar Wonokromo, dan Pasar Simo Gunung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya Iman Krestian menjelaskan penataan ini diarahkan untuk memastikan pasar kembali fungsional.

"Fokusnya pada infrastruktur dasar seperti drainase, perbaikan dan perkerasan lantai, serta penataan area pedagang. Selain itu, juga dilakukan perbaikan minor seperti penanganan kebocoran,” ujar Iman, Jumat (1/5).

Salah satu contoh penanganan dilakukan di Pasar Tembok Dukuh. Sebelum direvitalisasi, pasar ini kerap tergenang saat hujan akibat saluran drainase yang sempit dan sudah menua, ditambah posisi lantai yang lebih rendah dari badan jalan.

Kondisi tersebut membuat aktivitas jual beli tidak nyaman dan mendorong munculnya pedagang yang berjualan hingga ke badan jalan.

“Atas arahan Bapak Wali Kota Eri, penataan dilakukan agar pedagang kembali masuk ke dalam pasar. Kami benahi layanan dasarnya supaya pasar lebih nyaman dan aktivitas ekonomi kembali hidup,” jelasnya.

Penanganan di masing-masing pasar dilakukan dengan pendekatan berbeda sesuai kebutuhan.