Hujan Deras Picu Longsor di Pacitan, Empat Rumah Warga Rusak

Sabtu, 02 Mei 2026 – 12:37 WIB
Petugas mengevakuasi material longsor yang merusak rumah warga di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Pacitan, Kamis (30/4/2026). ANTARA/HO-Polres Pacitan

jatim.jpnn.com, PACITAN - Hujan deras berdurasi panjang memicu bencana tanah longsor di Desa Petungsinarang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Pacitan, Kamis (30/4) malam. Akibatnya, empat rumah warga rusak setelah diterjang material tanah dari tebing.

Kapolsek Bandar Agus Budiono mengatakan longsor terjadi karena kontur tanah yang curam tidak mampu menahan resapan air hujan.

“Material tanah mengenai tembok rumah hingga ada yang jebol,” ujar Agus, Jumat (1/5).

Baca Juga:

Kerusakan terparah dialami rumah milik Katimin dan Mardi di Dusun Krajan. Bagian dapur kedua rumah tersebut jebol dengan kerugian masing-masing sekitar Rp5 juta.

Sementara itu, rumah Turmudi juga mengalami kerusakan di bagian dapur belakang dengan taksiran kerugian Rp3 juta.

Di lokasi lain, teras rumah Wagiono di Dusun Pager Gunung tertutup material longsor dengan kerugian sekitar Rp3 juta.

Baca Juga:

Total kerugian akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu.

Petugas kepolisian bersama pemerintah desa langsung melakukan evakuasi dan pembersihan material longsor. Warga diimbau meningkatkan kewaspadaan, terutama yang tinggal di kawasan rawan longsor di bawah tebing. (antara/mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
BERITA TERKAIT

