15 Jam Perjalanan, Moell Bawa Harapan Kesehatan ke Pulau Terpencil Sumenep

jatim.jpnn.com, SUMENEP - Brand skincare anak Moell menggelar program CSR bertajuk Moell On Mission di Pulau Mamburit, Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumenep, Madura pada 22–26 April 2026.

Program ini difokuskan pada peningkatan akses kesehatan dan edukasi bagi masyarakat di wilayah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.

Founder Moell Uung Victoria Finky mengatakan program tersebut berangkat dari kepedulian terhadap ketimpangan akses kesehatan anak.

“Moell On Mission lahir dari keyakinan bahwa kesehatan dan tumbuh kembang anak tidak boleh ditentukan oleh lokasi tempat tinggal,” ujar Uung dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/5).

Untuk mencapai Pulau Mamburit, tim harus menempuh perjalanan panjang hingga 15 jam dari Surabaya, melalui jalur darat dan laut. Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata sulitnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Di lapangan, tim menemukan berbagai persoalan, mulai dari minimnya fasilitas kesehatan hingga rendahnya edukasi perawatan anak. Mayoritas warga bekerja sebagai nelayan, sedangkan para ibu masih mengandalkan pengetahuan turun-temurun dalam merawat anak.

Beberapa kebiasaan yang ditemukan antara lain penggunaan bedak berlebihan hingga keterlambatan pemeriksaan medis karena akses fasilitas kesehatan yang jauh.

Data lapangan juga menunjukkan adanya kasus stunting pada anak. Tercatat, sebanyak lima anak (22,73 persen) mengalami stunting dan satu anak (4,55 persen) mengalami kondisi severely stunting pada kelompok usia 0–24 bulan.