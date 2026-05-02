Balita Tewas Terjatuh dari Lantai 3 RS Hermina Madiun, Polisi Turun Tangan

jatim.jpnn.com, MADIUN - Seorang balita diduga terjatuh dari lantai tiga Rumah Sakit Hermina Madiun. Kasus tersebut kini sedang diselidiki aparat kepolisian.

Kapolres Madiun Kota Wiwin Junianto Supriyadi mengatakan proses penyelidikan masih berlangsung.

“Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data oleh tim Satuan Reskrim,” ujar Wiwin, Jumat (1/5).

Peristiwa tragis itu terjadi pada Rabu (29/4) dan menimpa balita berinisial I, warga Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Polisi masih mendalami bagaimana korban bisa terjatuh dari lantai tiga rumah sakit tersebut. Berdasarkan keterangan saksi, korban ditemukan tergeletak di area parkir dengan luka di sejumlah bagian tubuh.

Saat petugas tiba di lokasi, korban telah mendapatkan penanganan di ruang ICU. Namun, setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (30/4).

Saat kejadian korban tengah menjalani terapi di klinik tumbuh kembang dengan pendamping. Korban diketahui memiliki kebutuhan khusus dengan kondisi hiperaktif.

Setelah sesi terapi selesai, pendamping masih berkonsultasi dengan terapis. Sementara itu, korban diduga lepas dari pengawasan.