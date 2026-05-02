Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis dan Hujan Lebat di Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (2/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis hingga hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan.

Siangnya hujan lebat disertai petir di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Singosari, Tajinan, Tumpang, dan Wagir. Kawasan lainnya cerah hingga gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bululawang, Dau, Jabung, Karangploso, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Singosari, Tajinan, Tumpang, dan Wagir. Beberapa jam kemudian cerah hingga berawan.