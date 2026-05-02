Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi dan Siang Gerimis, Sore-Malam Cerah dan Cerah Berawan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (2/5).
Paginya hujan lebat disertai petir melanda Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Gerimis mengguyur Asem Rowo, Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Sukomanunggal, dan Wiyung. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.
Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Benowo, Karang Pilang, Lakarsantri, Pakal, Sambikerep, dan Tandes. Beberapa jam kemudian cerah dan cerah berawan.
Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cuaca di seluruh kawasan masih cerah dan cerah berawan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-34 derajat celsius.
Baca Juga:
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.
Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News