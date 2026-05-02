Cuaca Jawa Timur 2 April 2026, Pagi-Sore Gerimis dan Hujan Lebat di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (2/5).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, dan Sampang. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu, Kota Mojokerto, Sidoarjo, dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Madiun, Kota Malang, Lumajang, Madiun, dan Sampang. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Kediri, dan Pamekasan. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Jombang. Gerimis mengguyur Bojonegoro, Kediri, Kota Madiun, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim.