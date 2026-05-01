Bank Jatim Gandeng National Hospital Perluas Layanan Kesehatan untuk Nasabah & Karyawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bank Jatim resmi menjalin kerja sama dengan National Hospital untuk memperkuat layanan kesehatan bagi nasabah prioritas serta karyawan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang berlangsung di National Hospital, Rabu (29/4).

Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Bank Jatim Rohman Subiyantoro menyebut kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan layanan perusahaan, khususnya di bidang kesehatan.

Dia menjelaskan Bank Jatim memiliki lebih dari 6.000 karyawan atau yang dikenal sebagai Jatimers, yang secara rutin menjalani medical check-up setiap dua tahun.

“Kerja sama ini membuka peluang besar untuk mendukung kebutuhan layanan kesehatan bagi karyawan kami,” ujar Rohman.

Tak hanya untuk internal, sinergi ini juga diarahkan untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah prioritas Bank Jatim agar dapat mengakses layanan kesehatan di National Hospital.

“Untuk detail manfaatnya masih akan dibahas lebih lanjut. Yang terpenting, kerja sama ini sudah dimulai dan akan dikembangkan ke depan,” katanya.

Direktur National Hospital dr Hendra Hendri menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia menilai kerja sama ini mempertemukan dua institusi yang sama-sama menjadi kebanggaan Jawa Timur.