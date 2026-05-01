Samsung Galaxy S26 Series Bikin Hidup Lebih Mudah, Ini Fitur AI Andalannya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Samsung Galaxy S26 Series dengan integrasi berbagai fitur kecerdasan buatan (AI) dalam satu perangkat untuk memberikan fleksibilitas bagi penggunanya.

Ponsel ini menggabungkan Google Gemini dan Perplexity, serta didukung kapabilitas Galaxy AI yang makin cerdas.

MX Product Marketing Senior Manager SEI Ilham Indrawan mengatakan pengguna kini tidak perlu lagi memilih aplikasi AI secara terpisah.

Saat butuh ide kreatif, ada Gemini. Saat butuh data riset yang valid, ada Perplexity, dan keduanya bisa diakses instan cukup lewat suara.

"Kami menyempurnakannya dengan Galaxy AI, fitur cerdas bawaan Samsung yang secara eksklusif mempermudah rutinitas harian pengguna, seperti mencari file lama cukup dengan deskripsi visual," ujar Ilham, Jumat (1/5).

Dengan fitur tersebut, pengguna bisa memanfaatkan Gemini untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mencari ide hingga membuat rencana aktivitas harian.

Misalnya, cukup mengirim foto bahan makanan, Gemini dapat memberikan rekomendasi menu lengkap dengan resep dan cara memasaknya.

Sementara itu, Perplexity bisa digunakan untuk memverifikasi informasi, seperti mengecek kandungan gizi atau validitas data.