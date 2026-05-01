Kemnaker Gandeng Transjakarta, Buka Akses Kerja di Sektor Transportasi

Jumat, 01 Mei 2026 – 14:31 WIB
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. Foto: Biro Humas Kemnaker

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggandeng PT Transportasi Jakarta untuk membuka akses kerja sekaligus meningkatkan kompetensi tenaga kerja di sektor transportasi.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama di Jakarta, Kamis (30/4).

Penandatanganan dilakukan Sekjen Kemnaker Cris Kuntadi bersama Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza, disaksikan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor.

Afriansyah menyebut kerja sama ini menjadi langkah strategis untuk menghubungkan layanan ketenagakerjaan dengan kebutuhan industri.

“Melalui kerja sama ini, kami ingin memastikan peningkatan kompetensi tenaga kerja sekaligus membuka akses kerja yang lebih luas, khususnya di sektor transportasi,” ujar Afriansyah. 

Dia menjelaskan Kemnaker akan mengoptimalkan berbagai program seperti pelatihan vokasi, pemagangan nasional, hingga layanan pasar kerja digital.

Selain itu, peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja juga terus didorong agar sesuai dengan kebutuhan industri.

Afriansyah menegaskan, perlindungan tenaga kerja tetap menjadi perhatian, termasuk melalui jaminan sosial dan hubungan industrial yang harmonis.

