12 KA dari Stasiun Malang Kembali Beroperasi Normal Setelah Insiden Bekasi Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 8 Surabaya memastikan seluruh perjalanan kereta api dari Stasiun Malang kembali normal.

Normalisasi dilakukan setelah sebelumnya terdampak kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana.

"Untuk normalisasi sudah dilakukan dengan mengecek jalur pelayanan, sistem persinyalan, serta kesiapan awak. Seluruh perjalanan kereta api dari Stasiun Malang pada hari ini beroperasi normal," ujar Mahendro, Kamis (30/4).

Mahendro menyebut terdapat 12 jadwal keberangkatan kereta api dari Stasiun Malang yang kini berjalan sesuai rencana.

"Kami terus melakukan koordinasi dan evaluasi untuk menjaga keandalan operasional serta memberikan rasa aman kepada pelanggan," ucapnya.

Sebelumnya, insiden di Bekasi sempat memicu pembatalan sejumlah perjalanan, yakni KA Majapahit (Malang–Pasar Senen), KA Arjuno Ekspres (Malang–Surabaya Gubeng), dan KA Jayabaya (Malang–Pasar Senen).

KAI juga masih melayani pengembalian tiket bagi penumpang terdampak.