JPNN.com

Madiun Dilanda Cuaca Ekstrem, Pohon Tumbang di 10 Titik

Jumat, 01 Mei 2026 – 12:07 WIB
Petugas gabungan dari BPBD, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, Polri, serta warga setempat melakukan pembersihan ranting dan memotong batang pohon yang tumbang akibat cuaca ekstrem di sejumlah titik di Kota Madiun, Jatim, Kamis (30/4/2026) petang. ANTARA/HO-Diskominfo Kota Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Cuaca ekstrem yang melanda Madiun memicu pohon tumbang di sejumlah titik, Kamis (30/4). Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Madiun mencatat ada 10 lokasi terdampak akibat hujan deras disertai angin kencang.

Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Madiun Yusuf Asmadi mengatakan seluruh kejadian sudah ditangani hingga pukul 16.30 WIB.

"Terdapat 10 titik pohon tumbang yang sudah tertangani. Delapan titik berada di wilayah Manguharjo, satu di Kecamatan Taman, dan satu di Kecamatan Kartoharjo," ujar Yusuf.

Sejumlah titik yang terdampak antara lain kawasan Pasar Sleko, Taman Bantaran, Jalan Gajah Mada, hingga ring road kota.

Insiden tersebut sempat mengganggu lalu lintas karena batang pohon menutup sebagian badan jalan dan memicu kemacetan.

Satu sepeda motor milik warga juga sempat tertimpa pohon di kawasan Taman Bantaran. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian itu.

Petugas gabungan dari BPBD, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Satpol PP, TNI, Polri, serta warga langsung bergerak membersihkan material pohon.

"Semua bisa tertangani berkat koordinasi yang baik antara BPBD, dinas terkait, dan relawan. Penanganan terpadu tersebut, membuat akses jalan dapat kembali normal," kata dia.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   pohon tumbang pohon tumbang madiun bpbd madiun cuaca ekstrem

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU