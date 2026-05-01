RS Ubaya Gandeng KONI Jatim Bekali Pelatih Tangani Cedera Atlet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - RS Ubaya menggandeng Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jawa Timur untuk memberikan edukasi penanganan cedera atlet kepada pelatih Pusat Latihan Daerah (Puslatda), Kamis (30/4).

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat pembinaan atlet sekaligus menekan risiko cedera saat latihan maupun kompetisi.

Direktur Utama RS Ubaya Wenny Retno Sarie Lestari mengatakan edukasi tersebut penting agar pelatih mampu mendeteksi dan menangani cedera sejak dini.

Baca Juga: KONI Surabaya Kerja Sama dengan RS Ubaya dan BPJS Lindungi Atlet

“Masih banyak atlet dipaksakan bertanding dalam kondisi tidak prima sehingga berisiko mengalami cedera lebih serius,” ujar Wenny.

Menurut dia, melalui kerja sama ini atlet akan mendapat akses layanan medis yang lebih cepat dan tepat, mulai dari IGD, operasi, hingga fisioterapi dan rehabilitasi.

RS Ubaya juga berkomitmen menghadirkan layanan kesehatan olahraga yang terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga pemulihan.

Baca Juga: RS Ubaya Siapkan Layanan Jantung dan Kembangkan Sport Clinic

Kolaborasi ini memungkinkan tim sport clinic memantau kondisi atlet secara berkala sehingga proses pemulihan bisa lebih optimal.

Sementara itu, Ketua KONI Jawa Timur Muhammad Nabil menilai edukasi medis bagi pelatih menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan atlet.