HP Makin Pintar, Galaxy S26 Series Bisa Bantu Kerja Tanpa Ribet

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Samsung Electronics Indonesia menghadirkan Samsung Galaxy S26 Series untuk menjawab kebutuhan pengguna yang menginginkan smartphone cepat sekaligus cerdas.

Perangkat ini dibekali teknologi Galaxy AI yang dirancang lebih proaktif dalam memahami aktivitas pengguna sehari-hari.

MX Product Marketing Senior Manager Samsung Electronics Indonesia Ilham Indrawan mengatakan, pengguna kini membutuhkan perangkat yang mampu bekerja lebih dari sekadar performa teknis.

“Galaxy S26 Series kami rancang sebagai AI Phone yang mampu bekerja proaktif, mulai dari memberi saran, mengorganisir konten, hingga membantu tugas kompleks tanpa perintah manual,” ujarnya.

Sejumlah fitur Galaxy AI dihadirkan untuk mendukung produktivitas, salah satunya Now Nudge. Fitur ini mampu membaca konteks aktivitas secara real-time dan memberikan rekomendasi sebelum pengguna mencarinya.

Selain itu, ada fitur Circle to Search yang memungkinkan pengguna mencari informasi langsung dari layar tanpa keluar dari aplikasi. Pengguna cukup melingkari objek di layar, dan hasil pencarian akan muncul secara instan.

Fitur ini bahkan dapat memberikan rekomendasi pencarian secara otomatis berdasarkan konten yang ditampilkan.

Galaxy S26 Series juga dilengkapi Bixby yang semakin cerdas dalam memahami perintah berbasis bahasa natural.