Cuaca Malang Hari ini, Kawasan Berikut Bakal Gerimis Pagi Hingga Sore

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (1/5) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Ampelgading, Jabung, dan Poncokusumo. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, Pujon, dan Tumpang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berangin.