Cuaca Jawa Timur 1 April 2026, Pagi Hingga Malam Sejumlah Kawasan Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (1/5).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi dan Lumajang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, Mojokerto, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, Mojokerto, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Lamongan, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-20 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ga ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)