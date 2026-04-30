Kabar Baik! Tenaga Alih Daya PLN Dapat Akses Rumah Bersubsidi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Semanggi Tiga resmi menggandeng Bank Syariah Indonesia untuk menghadirkan program perumahan bersubsidi bagi tenaga alih daya (TAD) di lingkungan PLN UID Jawa Timur.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian di kantor PLN UID Jawa Timur, Kamis (30/4).

Program ini membuka akses kepemilikan rumah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan sistem pembiayaan syariah.

Direktur PT Semanggi Tiga Musfiroh mengatakan, program ini dihadirkan sebagai solusi nyata bagi tenaga kerja untuk memiliki hunian layak.

“Kami ingin menghadirkan solusi nyata, bukan sekadar program. Bersama Bank Syariah Indonesia, PT Semanggi Tiga membuka akses yang lebih luas bagi tenaga kerja untuk memiliki rumah impian mereka.” ujarnya.

General Manager PLN UID Jawa Timur Ahmad Mustaqir menegaskan PLN berperan sebagai fasilitator dalam program tersebut.

Dia menyebut inisiatif ini merupakan gagasan Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto sebagai bentuk komitmen meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Sementara itu, CEO Bank Syariah Indonesia Jajang Abdul Karim memastikan dukungan pembiayaan melalui skema syariah yang inklusif.