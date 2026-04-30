Sesak Napas, Warga Surabaya Berbobot 160 Kg Dievakuasi, Berakhir Meninggal di ICU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Petugas BPBD Surabaya membantu mengevakuasi warga berinisial BT (41) asal Kendangsari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang memiliki berat badan 160 kilogram dan mengalami sesak napas ke rumah sakit pada Rabu (29/4) malam.

Kepala BPBD Surabaya Irvan Widyanto mengatakan tim gabungan yang terlibat berasal dari Posko Terpadu Jemursari bersama Tim Gerak Cepat (TGC) Selatan.

“Pasien dalam kondisi sadar saat petugas tiba di lokasi, namun mengeluh sesak napas,” kata Irvan, Kamis (30/4).

Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan pemeriksaan medis awal terhadap BT. Pengecekan dilakukan oleh tim TGC Selatan dengan dukungan personel Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Surabaya untuk memastikan kondisi pasien sebelum dilakukan evakuasi.

Irvan menjelaskan sebelum dibawa ke rumah sakit, pasien terlebih dahulu mendapat penanganan awal berupa terapi oksigen untuk membantu menstabilkan pernapasannya.

“Kondisi pasien sebelum dibawa ke Rumah Sakit Ubaya dalam keadaan sadar, mengeluh sesak napas. Selanjutnya diberikan terapi oksigen oleh petugas medis untuk menstabilkan kondisi pasien terlebih dahulu sebelum dievakuasi,” ujarnya.

Proses evakuasi berjalan tidak mudah, petugas tampak kewalahan ketika hendak memindahkan tubuh BT ke atas tandu. Dengan ekstra hati-hati, setidaknya dibutuhkan 10 orang untuk bisa memindahkan pasien dari ranjang ke tandu.

Setelah itu petugas membawa keluar rumah menuju kendaraan evakuasi yang sudah disiapkan. BT dibawa ke Rumah Sakit Ubaya untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.