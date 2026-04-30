Banyak Stunting di Kangean Akibat Bayi Diberi Air Tajin, Mom Uung Turun Tangan

Kamis, 30 April 2026 – 20:42 WIB
Mom Uung bersama timnya saat memberikan edukasi kepada ibu yang menyusui bayinya agar menggunakan ASI. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Brand ibu dan bayi Mom Uung menginisiasi gerakan sosial bertajuk #BersamaMomUung di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Program ini menyasar ibu menyusui dengan menghadirkan edukasi sekaligus solusi praktis terkait pemenuhan nutrisi anak.

Kegiatan tersebut melibatkan tim dokter, bidan, serta komunitas Universitas Airlangga (Unair) Surabaya.

Gerakan ini berangkat dari temuan di lapangan terkait tumbuh kembang anak yang belum optimal di wilayah tersebut.

Meski sebagian besar ibu tetap menyusui, praktik ASI eksklusif kerap gagal akibat minimnya edukasi dan kuatnya mitos lokal.

Masih ditemukan pemberian air tajin, air mineral, hingga pisang halus pada bayi di bawah enam bulan, padahal pencernaan bayi hanya siap menerima ASI.

Founder Mom Uung Uung Victoria Finky mengatakan, program ini tidak sekadar menghadirkan produk, tetapi juga pendampingan langsung.

“Kami ingin benar-benar datang, ngobrol langsung, dan tahu solusi apa yang sebenarnya dibutuhkan ibu-ibu di sini karena yang dibutuhkan bukan hanya produk, tetapi edukasi, pendampingan, hingga bantuan nyata yang bisa diterapkan sehari-hari,” ujar Uung.

Masih banyak bayi diberi air tajin karena kurang edukasi ASI. Gerakan Mom Uung hadir beri solusi.
