Respons Muhadjir Soal Wacana War Tiket Haji Tuai Sorotan, Begini Kalimatnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy menyatakan wacana 'war tiket' haji belum masuk tahap pembahasan.

“Namanya wacana, belum sampai ke pembahasan,” kata Muhadjir di Surabaya, Kamis (30/4).

Dia menekankan, berbagai ide terkait pengelolaan haji sejauh ini masih sebatas gagasan, belum mengarah pada pengambilan keputusan.

“Belum sampai ke pembahasan, apalagi keputusan. Belum ada,” tuturnya.

Sebelumnya, wacana 'war tiket' haji mencuat usai pernyataan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak.

Dahnil mengusulkan kemungkinan perubahan sistem pengelolaan kuota haji, termasuk skema pendaftaran berbasis 'war tiket'.

Gagasan tersebut disebut sebagai upaya memperpendek antrean haji yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Selain itu, skema tersebut juga ditujukan agar kuota haji diisi oleh jemaah yang benar-benar siap secara istitha’ah pada tahun berjalan.