Kampung Haji Indonesia Segera Dibangun, Siapkan 3 Tower untuk 1.600 Jemaah

Kamis, 30 April 2026 – 19:37 WIB
Ketua Umum Majelis Dakwah Islamiyah KH M Choirul Anam mengapresiasi usaha Danantara mewujudkan Kampung Haji Indonesia di Makkah. Ilustrasi: ANTARA FOTO/Saudi Press Agency/Handout via REUTERS/pras/cfo

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Indonesia terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai upaya meningkatkan layanan bagi jemaah.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy menyebut proyek tersebut kini memasuki tahap awal, termasuk pembebasan lahan.

Muhadjir menjelaskan Kampung Haji akan dibangun di kawasan Jabal Hindawiyah, dengan jarak sekitar 2 hingga 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Lokasinya sangat dekat, nanti akan ada akses khusus seperti tunnel (terowongan) agar jemaah tidak terganggu lalu lalang kendaraan dan jemaah lain,” ujarnya.

Sebagai tahap awal, pemerintah juga telah menyiapkan tiga tower yang mampu menampung sekitar 1.600 jemaah. Tower tersebut diharapkan bisa mulai digunakan pada musim haji tahun depan setelah pengelolaannya diambil alih oleh Danantara.

Muhadjir menambahkan proyek Kampung Haji merupakan visi jangka panjang yang telah dirintis sejak era Presiden Joko Widodo dan kini dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah 40 tahun kita bermimpi punya Kampung Haji. Sekarang mulai direalisasikan,” katanya.

Dalam pengembangannya, kawasan tersebut direncanakan berdiri ratusan tower hunian yang dapat menampung sebagian besar jemaah haji Indonesia.

Pemerintah Indonesia mulai membangun Kampung Haji di Arab Saudi dekat Masjidil Haram. Proyek ini mencakup 3 tower awal.
