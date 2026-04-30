Viral Anggota TNI AL Halangi Ambulans Saat Melintas, Berakhir Minta Maaf

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Video seorang pemotor berkaus TNI AL nekat melawan arus menghalangi ambulans dan memukul kap mobil viral di media sosial.

Dalam tayangan tersebut memperlihatkan ambulans melaju dengan menyalakan sirine. Di depannya terdapat beberapa pemotor dari arah berlawanan yang menghalangi laju ambulans.

Saat ambulans itu mendekat, salah satu pemotor yang berboncengan tiba-tiba menggebrak mobil dan memarahi sopir ambulans tersebut.

Diketahui, pemotor tersebut seorang anggota TNI AL Kopda Sujarwo. Dia saat itu sedang berboncengan dengan istrinya. Insiden itu terjadi di Jalan Bengawan, Kecamatan Wonokromo, Surabaya, pada Senin (27/4).

Koordinator ambulans Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Sodik membenarkan adanya insiden itu.

Dia menceritakan kejadian itu bermula saat ambulans YDSF mendapat panggilan untuk mengantar seorang pasien dari Rumah Sakit William Booth Surabaya ke RSU dr Soetomo Surabaya sekitar pukul 18.30 WIB.



"Setelah kejadian di Jalan Bengawan itu, nah kami kan waktu itu namanya kami butuh cepat ya. Karena memang ada salah satu pasien memang yang harus kami rujuk," kata Sodik, Kamis (30/4).

Namun, saat perjalan ambulans yang dikemudikan oleh Varhan Adhitya di Jalan Bengawan itu menemui beberapa kendala. Banyak pemotor dari arah berlawanan mengambil jalur sebelah kanan.